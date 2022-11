"Biało-Czerwoni" zajęli ostatecznie drugie miejsce w grupie C. Z pierwszego mogą cieszyć się piłkarze "Albicelestes", na których w pierwszym meczu fazy play-off czeka już Australia.

- Argentyna miała cierpliwość , czyli coś, czego brakowało jej jeszcze w minionym roku przed triumfem w Copa America - pisze argentyńska wersja internetowego wydania dziennika "As".

Katar 2022: Polska - Argentyna. Argentyńskie media o "kontrowersyjnym rzucie karnym"

- W finałowym starciu z Polską, w ostatniej kolejce rywalizacji w grupie C, VAR przyznał Argentynie kontrowersyjny rzut karny, podobnie jak miało to miejsce w pierwszym meczu przeciwko Arabii Saudyjskiej. Inaczej niż wtedy, Lionel Messi nie mógł świętować kolejnego gola, ponieważ uniemożliwił mu to polski bramkarz Wojciech Szczęsny. W zapowiedziach można było przeczytać, że mistrzostwa świata w Katarze będą turniejem, na którym VAR będzie bohaterem i po fazie grupowej tak właśnie jest - stwierdzili.