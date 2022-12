Mistrzostwa świata 2022. Angielski kibic może srogo zapłacić za wiarę w reprezentację

Baxter zamówił więc 18 tysięcy sztuk koszulek, na których widniała grafika z napisem: "England, World Cup winners 2022. It`s finally home"("Anglia, zdobywcy Pucharu Świata 2022. [puchar] Jest wreszczie w domu"), co jest oczywiście nawiązaniem do hasła "It`s coming home", śpiewanego regularnie na kolejnych wielkich turniejach przez angielskich kibiców od 1996 roku i mistrzostw Europy rozgrywanych właśnie na Wyspach.