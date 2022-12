"Faceci w czerwieni". Sensacja mundialu chce rewanżu na faworytach

Maroko pała żądzą rewanżu

- Brakuje mi słów, to historyczny dzień dla Maroka. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ale pozostaliśmy wierni naszej taktyce. Zapisaliśmy nową kartę w historii marokańskiego futbolu i jesteśmy z tego dumni. Rozejrzyjcie się wokół siebie, radość ogarnia wszystkich, do tego dążymy i jesteśmy naprawdę dumni z tego osiągnięcia. Jestem też bardzo szczęśliwy, że strzeliłem swoją pierwszą bramkę na mundialu, to uczucie nie do opisania... - mówił Hakim Ziyech, największa obecnie gwiazda marokańskiego futbolu, telewizji beIN SPORT po wywalczeniu awansu.