Emmanuel Macron pojedzie na półfinał

"Trójkolorowi" w półfinale zagrają z Marokiem , które sensacyjnie wyrzuciło za burtę Portugalię , pokonując ją w 1/4 finału 1:0. Wiadomo już, że spotkanie to na żywo obejrzy z trybun stadionu prezydent ich kraju, Emmanuel Macron . Poinformowała o tym francuska minister sportu, Amelie Oudea-Castera .

- Szczegóły podróży pozostają to ustalenia, ale do tego się zobowiązał - powiedziała na antenie "Franceinfo".

Oudea-Castera odniosła się do stanowiska głowy państwa przed rozpoczęciem zmagań. Zapowiedział on, że z podróżą do Kataru poczeka, aż drużyna Deschampsa zamelduje się w półfinale.