Francja do 80. minuty przegrywała 0:2, ale potem, w niespełna 120 sekund wyrównała stan rywalizacji dzięki dwóm bramkom Kyliana Mbappe . As "Trójkolorowych" uratował ich raz jeszcze - w końcówce dogrywki, przy stanie 2:3. Jego gol z rzutu karnego sprawił, że o losach tytułu decydował konkurs "jedenastek".

Emmanuel Macron zwrócił się do Didiera Deschampsa

Jak się okazuje, na ten temat rozmawiał już z trenerem... prezydent Francji, Emmanuel Macron. Opowiedział o tym przed kamerą "RMC Sport". - Poprosiłem go, by dalej pracował, chcę, by to robił - mówił.