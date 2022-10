Emir Kataru grzmi i irytuje się na krytykę jego kraju przed mundialem

Według Al-Thaniego żaden inny kraj nigdy nie spotkał się z większą opozycją reszty świata. - Odkąd otrzymaliśmy zaszczyt goszczenia mistrzostw, byliśmy stałym celem zalewu krytyki. To krucjata, z którą żaden inny kraj nigdy się nie spotkał". - powiedział Tamim ben Hamad Al-Thani . Emir przemawiał na sesji Rady Konsultacyjnej Państw Zatoki Perskiej w czasie, gdy Doha przygotowuje się do organizacji głównego światowego wydarzenia piłkarskiego w tym roku.

W 2010 roku FIFA przyznała Katarowi organizację mistrzostw świata w 2022. Od tego czasu to bogate państwo było wielokrotnie pod ostrzałem m.in. organizacji praw człowieka, ruchów kobiecych i grup ekologicznych . Chodziło m.in. o traktowanie zagranicznych pracowników czy restrykcyjne przepisy - choćby te według których homoseksualizm i seks pozamałżeński są zakazane.

Emir Kataru: "Jakie są prawdziwe powody tej krytyki?"

- Na początku dobrze radziliśmy sobie ze wszystkimi komentarzami. Postrzegaliśmy je jako nieuniknione, a nawet użyteczne i pozytywne. Wzięliśmy sobie tę krytykę do serca i wykorzystaliśmy ją do dopracowania wielu elementów" - powiedział emir. - Jednak po pewnym czasie stało się jasne, że strumień krytyki nie ustaje, a nawet się rozprzestrzenia. Dochodzi do zniesławienia i stosowania podwójnych standardów. Krytyka stała się tak nieubłagana i gwałtowna, że zastanawiamy się: jakie są prawdziwe powody tej bezprecedensowej kampanii?