Kto zyska na mundialu 2026?

To wiemy, ale jak będą wyglądały eliminacje w strefie CONCACAF, czyli Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów - to nie jest jasne. Sytuacja jest tu złożona, gdyż gospodarzami mundialu 2026 są aż trzy kraje tej strefy, czyli Kanada , USA i Meksyk . Ma do nich dołączyć od 5 nowych ekip , co będzie stanowiło absolutny rekord tej strefy. W Katarze obok tej trójki grała tylko Kostaryka , tym razem mogłoby to być więcej ekip.

Azja otrzyma osiem miejsc plus jedno do barażu w miejsce dotychczasowych czterech plus jednej w barażu, a Afryka otrzyma dziewięć miejsc plus jedno do barażu. Oceania ma wreszcie dostać bezpośredni awans swego przedstawiciela, co może oznaczać stałą obecność w finałach mistrzostw świata Nowej Zelandii. Drugi zespół Oceanii zagra w barażach.