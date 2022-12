Ekspert ostro skrytykował Brazylijczyków. To się mu nie spodobało

Takie zachowanie nie spodobało się byłemu piłkarzowi Manchesteru United, Royowi Keanowi, który teraz jest ekspertem telewizyjnym. W jego opinii takie zachowanie jest brakiem szacunku dla przeciwników, a sam taniec Brazylijczyków, do znanego brytyjskiego show tanecznego Strictly Come Dancing.

- Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Nigdy nie widziałem tyle tańca. To jak oglądanie "Strictly Come Dancing". - stwierdził Keane, w telewizji ITV.

- Wiem, że to część ich kultury, ale według mnie, to też brak szacunku do przeciwnika. Strzelili cztery gole i przy każdym odstawiali teatrzyk. Rozumiem przy pierwszym, ale przy czterech? Nie wspominając już o tym, że do zabawy włączył się trener. Nie sądzę, by było to coś dobrego - dodał.