Egzamin Argentyny przed mundialem na "piątkę". Rywale byli bez szans

Już od pierwszych minut było jasne, który zespół będzie dominował. Argentyńczycy posiadali piłkę, a ich rywale w średnim pressingu czekali na możliwość wyprowadzenia kontr. Nasi grupowi rywale tworzyli składne akcje już w pierwszym kwadransie, ale zawodził ostatni lub przedostatni kontakt z piłką. Słaby strzał oddał Rodrigo de Paul , a Lionel Messi najpierw nie znalazł Juliana Alvareza w polu karnym, by chwilę później nie przyjąć dobrego podania prostopadłego kilka metrów od bramki.

Argentyna pręży muskuły przed mundialem. Wysoka wygrana

W 17. minucie jednak wszystko już zagrało. To podopieczni Lionela Scaloniego tym razem wcielili się w rolę kontratakujących. Angel di Maria podał prostopadle do Messiego, który wraz z Alvarezem znalazł się w sytuacji 2vs1 z bramkarzem Khalidem Eisą. Postanowił oddać futbolówkę do zawodnika Manchesteru City, który zmieścił ją pod ręką golkipera i otworzył wynik spotkania.