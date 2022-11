Echa protestu na mundialu. FIFA podjęła decyzję ws. kary dla Niemców!

Już przed mistrzostwami w Katarze część federacji sygnalizowała, że ich kapitanowi ich drużyn wyjdą na boisku z tęczowymi opaskami. Organizatorzy nie chcieli się na to zgodzić i zapowiedzieli kary dla zawodników. To sprawiło, że jak do tej pory właściwie wszystkie zespoły zrezygnowały z tego pomysłu. Nie oznacza to jednak, że zrezygnowano z innych form protestu.