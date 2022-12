Do tej pory Argentyna z Chorwacją mierzyła się pięć razy. Dwa mecze wygrała, dwa przegrała, a raz padł remis. Jednak o ostatnim spotkaniu z Luka Modriciem i jego ekipą Argentyńczycy chcieliby jak najszybciej zapomnieć.

Oba zespołu spotkały się w fazie grupowej poprzednich mistrzostw świata. Na inaugurację Argentyna zremisowała z Islandią (1-1), a Chorwacja pokonała Nigerię (2-0). Drugi pojedynek dla Lionela Messiego i jego kolegów urósł więc do rangi meczu o wszystko. Po pierwszej połowie było 0-0, ale po przerwie Chorwaci wbili trzy bramki i cała Argentyna była w szoku, bo wiele wskazywało, że to może być jej koniec na mundialu w Rosji.

Diego Maradona płakał, Messi schodził z murawy załamany, a w studiu argentyńskiej telewizji doszło do sceny, która obiegła świat. Pomeczowe podsumowanie zdecydowano bowiem rozpocząć od minuty ciszy, a sytuacja wyglądała tak:

- O co chodzi? Co tam się stało? - do dziś dopytują kibice pod nagraniem, nie mogąc uwierzyć, że ktoś zdobył się na takie zachowanie po meczu piłki nożnej.