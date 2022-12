Dziennikarz wbił szpilkę Niemcom. Nowy komunikat dla "Lewego"

Mundial 2022: Reprezentacja Niemiec w ogniu krytyki

Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka musiał liczyć nie tylko na siebie, ale też na to, że Hiszpanie pokonają Japonię . Bo zespół z Kraju Kwitnącej Wiśni w pierwszej kolejce wygrał z Niemcami 2:1 i postawił ich w bardzo trudnej sytuacji. Teraz ponownie ograł faworytów i w nagrodę zagra w 1/8 finału.

Niemcy za to w fatalnych nastrojach wracają do domu, a prasa za naszą zachodnią granicą pisze o kompromitacji i wstydzie. Również w innych krajach krytyka wobec słabej postawy tej drużyny, uchodzącej za jednego z faworytów mundialu, jest dość powszechna. Miesza się jednak z wszechobecnymi szyderstwami z tego zespołu .

Bardzo mocną szpilkę wbił im hiszpański dziennikarz Toni Juanmarti, który posłużył się przy tym nagraniem, kiedyś skierowanym do Roberta Lewandowskiego. Przed meczem Ligi Mistrzów FC Barcelona - Bayern Monachium, do swojego byłego klubowego kolegi, kilka słów skierował Thomas Mueller, zapowiadając zaczepnie "Lewy przybywamy" .

Również i w Polsce nie zabrakło kpiny i szyderstw z odpadnięcia Niemców z mundialu. Tym razem jest to to tyle szczególne, że my gramy dalej, a organizatorów kolejnych mistrzostw Europy już w Katarze nie ma.