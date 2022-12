Dwie bramki geniusza dały wygraną! Wcześniej...zwymiotował

Lista wojen angielsko-francuskich (czy po 1707 r. brytyjsko-francuskich) jest długa i imponująca. Stronę w Wikipedii dotyczącą walk o panowanie nad zachodnią częścią starego kontynentu trzeba przewijać i przewijać - od 1109 do 1815 r. Na szczęście w dzisiejszych czasach wojen na zachodzie Europy już nie ma, ich substytutem stał się futbol.

Częściej dochodziło do meczów w mistrzostwach Europy, najbardziej pamiętny z tych meczów miał miejsce na Stadionie Światła w Lizbonie w 2004 r. "Trójkolorowi" bronili tytułu, ale mieli za sobą wybitnie nieudany występ w mistrzostwach świata 2002 r. Z kolei Anglia po raz pierwszy pokazała światu, niespełna 19-letniego wówczas Wayne’a Rooneya, który na turnieju zdobył cztery gole i po powrocie do Anglii zapracował na transfer - z Evertonu przeszedł do Manchesteru United.