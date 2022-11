Dua Lipa komentuje zaskakujące spekulacje. Wbija szpilę w mundial w Katarze

"Będę kibicowała Anglii z daleka, ale nie mogę się doczekać wizyty w Katarze, kiedy tylko wypełni on wszystkie zobowiązania w zakresie praw człowieka , które złożył, gdy zdobył prawo do organizacji mistrzostw świata" - przekazał Dua Lipa.

To nie pierwsza artystka, która odmówiła zagrania w Katarze. Wcześniej Rod Steward potwierdził, że otrzymał taką propozycję, i to opiewającą na ponad milion funtów, ale również ją odrzucił. Jak stwierdził, byłoby to nie fair, tak samo zresztą jak fakt, że do mistrzostw dopuszczony został Iran, dostarczający broń Rosjanom, którzy najechali na Ukrainę.