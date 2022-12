Druzgocące wieści! Eksperci wprost o szansach Polaków w Katarze

Wychodząc z grupy mistrzostw świata w Katarze reprezentacja Polski spełniła cel minimum. O kolejny awans - do ćwierćfinału - będzie już niezwykle trudno, bowiem na drodze podopiecznych Czesława Michniewicza stają obrońcy tytułu - Francuzi.

Katar 2022: Polska - Francja. Eksperci stawiają "Biało-Czerwonych" na przegranej pozycji

By powalczyć z Francją reprezentacja Polski musi rozegrać mecz niemal perfekcyjny. Podpowiada to nie tylko piłkarska logika, ale i eksperci Opta Analyst, którzy podzielili się swoimi wyliczeniami dotyczącymi szans poszczególnych ekip na awans do ćwierćfinału mistrzostw świata.