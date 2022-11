Druzgocąca diagnoza gwiazdora Arabii Saudyjskiej. Brzmi to bardzo źle

Saudyjczycy we wtorek doprowadzili do jednej z największych sensacji w historii mistrzostw świata. Mimo przegrywania 0:1 do przerwy z Argentyną pokonali dwukrotnych mistrzów świata 2:1. To zwycięstwo opłacili nie tylko ogromnym zmęczeniem, ale także urazami waznych piłkarzy. Jeden z nich doznał bardzo groźnie wyglądającej kontuzji.