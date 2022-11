Drobne problemy Francji, ale pewna wygrana. Napastnik przeszedł do historii

W 9. minucie to Australia wyszła na prowadzenie. Świetnym przerzutem popisał się stoper Kye Rowles. Z prawego skrzydła piłkę w poprzek pola karnego zagrał Mathew Leckie. Świetnie nabiegł na nią Craig Doodwin i spotkanie zaczęło się od małej niespodzianki. Na domiar złego kontuzji podczas tej akcji doznał Lucas Hernandez, za którego wszedł jego brat Theo.

Miłe złego początki reprezentacji Australii

W 22. minucie "Kangury" mogły podwyższyć prowadzenie, jednak z dystansu nieznacznie pomylił się Mitchell Duke. "Trójkorowi" w końcu wzięli sprawy w swoje ręce i w 27. minucie doprowadzili do wyrównania. Australijczycy wybili piłkę z rzutu rożnego, jednak wobec dośrodkowania Hernandeza i strzału głową Adriena Rabiota byli już bezradni.

Zaledwie pięć minut później było już 2:1. Nathaniel Atkinson popełnił prosty błąd techniczny podczas rozgrywania futbolówki. Rabiot wystawił piłkę do pustej bramki Olivierowi Giroud, który nie mógł się pomylić. Po tej bramce tempo gry nieco spadło. Przed przerwą gola do szatni próbowali strzelić Antoine Griezmann i Kylian Mbappe. Gwiazdor PSG źle dostawił nogę do idealnej wrzutki. Z kolei w słupek trafił Jackson Irvine. Wynik pozostawał sprawą otwartą.