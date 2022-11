Mecz reprezentacji Walii i Iranu budził ogromne emocje, również z powodów pozasportowych. Przed swoim pierwszym spotkaniem irańscy piłkarze, w akcie protestu przeciwko temu, co dzieje się w ich kraju, nie odśpiewali hymnu, dobitnie milcząc przez cały czas. Otrzymali za to poważne groźby z kraju. Tym razem zdecydowali się, choć niemrawo, śpiewać, co wywołało na trybunach gwizdy, ale i łzy irańskich kibiców.