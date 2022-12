Już przed spotkaniem zmobilizowano we Francji 10 tysięcy policjantów obawiając się, że może dojść do starć i zamieszek. I to niezależnie od wyniku, bo niemal po wszystkich meczach Maroka na ulicach europejskich miast było niespokojnie. Niestety i tym razem nie było wyjątku.

Zamieszki po meczu Francja - Maroko. Śmierć nastolatka