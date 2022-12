Dramat ukochanej piłkarza w Katarze. To nie miało prawa się wydarzyć!

Chwile grozy przeżyła Augustina Gandolfo w Katarze. Ukochana Lautaro Martineza wspólnie z bliskimi celebrowała osiągnięcie podopiecznych Lionela Scaloniego na mundialu. Świętowanie wyniku zespołu z Ameryki Południowej nie obyło się jednak bez problemów. We wtorek w nocy wezwano służby bezpieczeństwa do luksusowego lokalu w Dosze. Powód? Znalezione kawałki szkła w butelce.

To mogło skończyć się źle. Szokujące sceny w Katarze po meczu reprezentacji Argentyny

26-latka wraz z siostrą i piłkarzem wybrała się do jednej z restauracji, aby uczcić awans reprezentacji Argentyny do finału piłkarskich rozgrywek. Na miejscu zamówili alkohol. Po jakimś czasie kobieta odkryła dziwną rzecz. W butelce trunku znajdowały się odłamki szkła. Para natychmiast powiadomiła ochronę. Wszyscy udali się do szpitala na badania.