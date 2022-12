Niemcy za burtą mundialu! Mueller: Zawsze robiłem to z miłością

- To absolutna katastrofa! Nie wiem, co powiedzieć. Jeśli to był mój ostatni mecz w kadrze, to chciałbym powiedzieć kilka słów niemieckim kibicom. To była ogromna przyjemność, drodzy państwo. Przeżyliśmy wspaniałe chwile. W każdym meczu starałem się zostawić serce na boisku - powiedział poruszony zawodnik.