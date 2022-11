Gole okupione urazami

W ostatnim meczu fazy grupowej Ekwador zmierzy się z Senegalem. To spotkanie odbędzie się we wtorek, 29 listopada o 16. Nie wiadomo jednak jak groźny jest uraz Valencii i czy będzie w stanie wystąpić w tym spotkaniu. Gdyby nie mógł zagrać, byłaby to duża strata dla kadry Ekwadoru, bo 33-latek i to kapitan i lider zespołu.