Dramat bohatera całego kraju! Szósty gol z rzędu, a później kontuzja i nosze!

Holendrzy bardzo szybko strzelili bramkę i zagrali jak na turniejową drużynę przystało. Włączyli tryb oszczędzania energii, ale po przerwie to się zemściło. Ekwador miał kilka okazji do wyrównania, aż uratował go jak zwykle Enner Valencia, strzelając trzecią bramkę na mundialu w Katarze i szóstą z rzędu dla swego kraju na MŚ. Poprzednie trzy zdobył w Brazylii. W końcówce Valencia doznał kontuzji i zniesiono go na noszach.