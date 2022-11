Doskonałe wieści dla reprezentacji Polski przed Argentyną. Można odetchnąć

Godzina zero dla naszej kadry nastąpi w środę o godz. 20 polskiego czasu - wtedy biało-czerwoni zmierzą się z jednym z faworytów mundialu. Dziś to Polska ma większe szanse na awans do 1/8 finału, bo naszej drużynie wystarczy do tego remis. Argentyna też może wywalczyć kwalifikację do następnej rundy w przypadku podziału punktów, ale tylko wówczas, jeśli Arabia Saudyjska nie pokona Meksyku. Nas to drugie starcie będzie interesować wyłącznie w sytuacji ewentualnej przegranej.