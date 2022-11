Dobry omen dla Polski podczas ceremonii otwarcia

Ceremonia otwarcia mistrzostw świata w Katarze była bardzo krótka, a jednym z najbardziej spektakularnych momentów była parada maskotek, która wzbudziła wiele emocji i nostalgii wśród widzów. Maskotki są symbolem dużej imprezy sportowej, towarzyszą jej na każdym kroku i są także przepustką do postrzegania turnieju zwłaszcza przez najmłodszych.

Mundial 2022 zaczęła parada maskotek

Katarczycy nie tylko zademonstrowali swoją maskotkę - podobnego do duszka czy też arabskiej chusty La'eeb, ale również maskotki poprzednich mundialu. Był wśród nich także Willie - pierwsza maskotka w dziejach. To lew Albionu, który towarzyszył angielskiemu mundialowi w 1966 roku. Pojawiły się jednak również kapitalnie kojarzące się Polakom maskotki mistrzostw w 1974 i 1982 roku. W pierwszym wypadku byli to dwaj chłopcy Tip i Tap, którzy towarzyszyli turniejowi w RFN, a w drugim - pomarańczka Naranjito, maskotka Espana'82.