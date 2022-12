Najgorszy mecz Francji w ostatnich 50 latach?

- Jestem załamany i smutny, a w konsekwencji wściekły, ponieważ ten finał był w naszym zasięgu, a rywal był od nas słabszy. Jestem też rozczarowany tym, że ten mecz analizuje się ze względu na emocję i tego jak się ułożył. Trzeba przenalizować grę przez 80 minut spotkania, które należą do najbardziej katastrofalnych występów francuskiej drużyny w ostatnich 50 latach. Jeśli nie jesteśmy mistrzami świata to z powodu tych 80 minut. Jeśli gralibyśmy na swoim poziomie bylibyśmy mistrzami świata. Trzeba zacząć debatę dlaczego tak się stało - grzmi w ostrym wywiadzie Dugarry.

Były piłkarz Bordeaux, Milanu i Barcelony ani słowem nie mówi o poziomie sędziowania. Niektórzy bowiem we Francji dużo czasu poświęcili na oceną arbitra, wytykając błędy Szymonowi Marciniakowi . Dugarry winę widzi w tym, jak obrońcy tytułu potraktowali to spotkanie.

Nie jest to głos odosobniony. "Bezrobotny" Zidane ma wielu zwolenników. W sercach Francuzów jest legendą, piłkarzem, który doprowadził ich na boisku do triumfu w 1998 roku i finału w 2006 roku. Zidane grał w tej drużynie z Deschampsem, ale to on swoimi umiejętnościami, bramkami w finale z Brazylią, zdobył serca rodaków.