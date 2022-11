Po tym, jak Argentyna - z Leo Messim na czele - pokonała 2-0 Meksyk, a wcześniej Polska również 2-0 wygrała z Arabią Saudyjską, w grupie C sytuacja robi się intrygująca. Obecnie liderem grupy są "Biało-czerwoni", a "Albicelestes" zajmują drugą lokatę, przed Saudyjczykami. Tabelę chwilowo zamyka Meksyk. Podpieczni Czesława Michniewicza mogą więc na razie z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Mundial 2022. W "polskiej" grupie dojdzie do takiego scenariusza?

Czekają nas jeszcze ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej. Jednak na tym etapie widać, że teoretycznie możliwy jest nawet scenariusz, w którym to o awansie z tej grupy mogłoby rozstrzygnąć... losowanie.

Jeśli Polska przegra z Argentyną 0-2, a Meksyk wygra 2-0 z Arabią Saudyjską, wtedy o wszystkim zadecyduje tzw. klasyfikacja fair-play, związana z liczbą kartek. Aktualny stan żółtych kartek jest następujący: Polska 4, Meksyk 6. Jeżeli w tej klasyfikacji będzie remis, to wyjście będzie już tylko jedno. Jakkolwiek kuriozalnie by to nie brzmiało, o wszystkim rozstrzygnie wówczas losowanie.