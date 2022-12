Żeby kibiców uspokoić, chcę jeszcze raz podkreślić: jeśli będzie mi dane pracować z tą reprezentacją, jeśli będziemy grali z przeciwnikami bezpośrednio w naszym zasięgu, a nie z czołówką światową - my graliśmy z samym topem, Holandia, Belgia, Argentyna, Francja, lepszych nie ma na świecie - jeśli będziemy grali z rywalami na podobnym do nas poziomie, będziemy strzelali bramki. (...) Wiem, że Polskę stać na ładniejsze granie, na skuteczniejsze granie, ale mieliśmy trudne zadanie, nie mieliśmy meczów towarzyskich, nie było Malty, San Marino, Andory, tylko trudne mecze. Musieliśmy się utrzymać w Lidze Narodów. cały czas stawałem pod presją wykonania zadania, dlatego szukałem środków, które dadzą bezpieczeństwo. Nie chciałem odpaść przez głupi błąd, przez nadmierne ego, to nie znaczy, że my nie chcieliśmy grać do przodu, ale na boisku jest jeszcze przeciwnik.

~ Czesław Michniewicz w TVP Sport