Dobre występy polskich skoczków Pucharze Świata w Ruce . Najlepiej poradzili sobie Piotr Żyła i Dawid Kubacki , którzy zajęli kolejno trzecie i czwarte miejsca. Same zawody typowe nie były - nie dość, że zorganizowano je o niestandardowej porannej porze, to jeszcze odbyły się po aż trzytygodniowej przerwie od inauguracji sezonu. Wszystko przez fakt, że organizatorzy musieli podporządkować harmonogram mundialowi w Katarze .

Żyła, dopytywany o taki stan rzeczy i o to, czy ogląda mecze reprezentacji Polski na mistrzostwach świata, odpowiedział w swoim stylu . "Może se tam do gitarki oglądnę. Pierwszy mecz udało nam się pooglądać w podróży. Wtedy był remis, teraz mam nadzieję, że będzie wygrana. Niech walczą, to najważniejsze, a później to sobie poradzą" - powiedział w rozmowie z Eurosportem.