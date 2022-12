To był ćwierćfinał mistrzostw Europy w 2004 roku. Anglicy zmierzyli się nim z gospodarzami Portugalią. Po 90 minutach było 1-1, a po 120 2-2. Doszło do rzutów karnych. Jako pierwszy do jedenastki podszedł właśnie Beckham, wówczas kapitan reprezentacji Anglii. Przy uderzeniu trochę się poślizgnął i strzelił wysoko nad bramką Ricardo.