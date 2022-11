David Beckham mocno krytykowany w Anglii. Poszło o mundial w Katarze

David Beckham ambasadorem MŚ w Katarze. Polała się fala krytyki

Jak wiecie, nie oglądam piłki nożnej, ale nie pojechałbym do tego kraju jako gej, ponieważ bardzo bym się niepokoił. Jeśli chodzi o Davida Beckhama, powinien zwiesić głowę ze wstydu. Ikona tolerancji, niezwykle popularna na całym świecie, robi to z jednego powodu: milionów na koncie

Mocny apel do byłego reprezentanta Anglii wystosował znany komik Joe Lycett: " Jeśli zakończysz współpracę z Katarem, który jest jednym z najgorszych miejsc do życia na świecie dla homoseksualnych osób, przeznaczę 10 tys. funtów dla organizacji zajmujących się osobami LGBTQ+ w piłce nożnej. Jeśli tego nie zrobisz, wrzucę te pieniądze do niszczarki. W niedzielne południe, tuż przed ceremonią otwarcia MŚ i przeprowadzę z tego transmisję. Wraz z pieniędzmi zostanie zrujnowana twoja reputacja jako ikony tolerancji".

Co ciekawe, David Beckham uważany jest za ikonę tolerancji w Wielkiej Brytanii i osobę walczącą o prawa dla społeczności LGBT+.Mimo to został on ambasadorem MŚ w Katarze. Kraju, w którym za bycie osobą homoseksualną grozi kara nawet do siedmiu lat pozbawienia wolności.