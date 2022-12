MŚ Katar 2022. Marokańska "afera biletowa" nabierała rozmiarów od dłuższego czasu

By wyjaśnić całą sprawę, należy cofnąć się do ostatnich dni przed potyczką z "La Furia Roja" - fani Maroka zaczęli bowiem z głośnym niezadowoleniem komentować fakt, że brakuje dla nich wejściówek na mecz, a ceny biletów na czarnym rynku osiągały horrendalne sumy - w przeliczeniu przeciętny koszt powinien wynosić około 54 dolarów, natomiast w - powiedzmy - mniej oficjalnym obiegu trzeba było zapłacić nawet około tysiąca "zielonych".

Ostatecznie marokańska federacja piłkarska - jak opisuje serwis moroccoworldnews.com - ogłosiła, że rozda w Katarze ok. pięć tysięcy darmowych kart wstępu dla kibiców. Niestety całe zamieszanie jak widać nie zniknęło, bo tuż przed pierwszym gwizdkiem pod Education City Stadium doszło do dantejskich scen.

Mundial w Katarze. Zamieszki tuż przed meczem Maroko - Hiszpania

Jak usłyszała od jednego z ochroniarzy, poszło o to, że sympatycy "Lwów Atlasu" nie mieli ważnych biletów, choć ze zgromadzenia co rusz dochodziły okrzyki, że takie stwierdzenia są nieprawdą. Mimo wszystko przedstawicielka brytyjskiej prasy uwieczniła na zdjęciu jeden z biletów w formie elektronicznej, który oznaczony był jako nieważny (co być może istotne - według opisu był to tylko screenshot). Podstawowe pytanie brzmi więc - czy faktycznie aż tyle osób próbowało oszukać służby porządkowe, czy doszło do jakiejś wielkiej pomyłki?