Już w 18. minucie doszło do bardzo ciekawej sytuacji, w której niezbędna okazała się pomóc arbitrów VAR. Mohammed Kudus został podcięty przez bramkarza Urugwaju, lecz sędziowie odgwizdali spalonego. Jak ukazała analiza VAR, Ghańczyk nie był na pozycji spalonej, więc po wideoweryfikacji, ostatecznie została podyktowana "jedenastka". Decyzja nie spodobała się Urugwajczykom, którzy rozpoczęli dyskusje z sędzią. Co ciekawe pomiędzy faulem, a wykonaniem rzutu karnego, minęło aż pięć minut. Trudno powiedzieć, co przez ten czas analizowali arbitrzy VAR, gdyż było to jasne i klarowne zdarzenie. Do wykonania rzutu karnego podszedł Andre Ayew, lecz jego strzał został obroniony.