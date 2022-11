Dania ignoruje zakazy FIFA. Zrobi po swojemu

Mundial 2022. Akcja "One Love" wspiera LGBT

Nie wiadomo, jak do tej inicjatywy odniesie się FIFA, która zakazuje uczestnikom MŚ manifestacji politycznych, religijnych i światopoglądowych. Duńska federacja poinformowała, że dostosuje się do zakazu FIFA dotyczących używania treningowych koszulek z napisem "Human Rights for All".