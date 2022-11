W grupie C mistrzostw świata 2022 w Katarze wszystkie scenariusze są wciąż możliwe - to jest każda z rywalizujących w niej drużyn cały czas ma szansę na przejście do 1/8 finału czempionatu. Na razie liderem tabeli jest Polska, która z czterema punktami na koncie musi wygrać swój ostatni mecz, by mieć awans w kieszeni, bez niepotrzebnych kalkulacji.