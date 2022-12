Po "zwycięskiej" porażce z Argentyną 0-2 i awansie do fazy pucharowej mistrzostw świata w Katarze głosy w piłkarskiej Polsce są podzielone: że to historyczny sukces naszej reprezentacji i styl jest nieważny z jednej strony; ale też że gra Biało-czerwonych to wstyd i żenada - z drugiej. To będzie jeden z głównych tematów wieczornego programu na żywo Interii "Studio Katar - gramy dalej" - start zaraz po meczach Japonia - Hiszpania i Kostaryka - Niemcy.