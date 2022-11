Czy Robert Lewandowski znów podejdzie do rzutu karnego? Czesław Michniewicz nie zostawił wątpliwości

W sobotę reprezentacja Polski zmierzy się z Arabią Saudyjską w drugim meczu podczas rozgrywanych w Katarze mistrzostw świata. Czy Robert Lewandowski jest już gotowy na to spotkanie? – Tak. Jeśli będzie rzut karny, to on podejmie decyzję czy będzie strzelał, czy odda piłkę komuś innemu – powiedział na przedmeczowej konferencji selekcjoner Czesław Michniewicz.