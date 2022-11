Czesław Michniewicz zdradza: Po to jeździliśmy do Kataru

Selekcjoner polskiej reprezentacji dwukrotnie był w Katarze przed wylotem już na turniej, do którego doszło w czwartek po meczu Polski z Chile . Wybór i sprawdzenie bazy hotelowej to jedno, ale selekcjoner i polska kadra sprawdzała też inne detale, które mogą wpłynąć na występ drużyny.

Trener Czesław Michniewicz zdradza, że polska reprezentacja specjalnie się na to przygotowuje. Jak mówi, korzysta z porad prof. Jana Chmury, specjalisty od fizjologii sportowców , który współpracował z wieloma polskimi klubami np. Cracovią, Zagłębiem Lubin czy Górnikiem Zabrze. - Ja wiem, że nie wszyscy są do tego przekonani, ale ja chcę zadbać o wszystko - mówi trener.

Mundial 2022. Klimatyzacja odegra kluczową rolę

Michniewicz zdradza, że szczególną jego uwagę przykuły owe temperatury i klimatyzatory. - Po to jeździliśmy do Kataru, żeby przekonać się jak działają one na stadionach. Stąd wiem, że temperatury na obiekcie rozmaicie się rozkładają. Na przykład na ławce trenerskiej będziemy pewnie siedzieli w kurtkach, bo tam mocno wieje chłodem i łatwo się przeziębić przy tej klimatyzacji - podaje. A to bezcenna informacja chociażby dla rezerwowych, którzy będą czekali na wejście z ławki. Rozebranie się z dresów i kurtek w gorącym na pozór Katarze będzie ryzykowne.