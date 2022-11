Czesław Michniewicz: Nikt nie ma pretensji do Roberta

Michniewicz tuż po meczu stanął przed kamerami TVP Sport, by przekazać swoje wrażenia po dzisiejszym spotkaniu. Na start został zapytany o to, czy po takim spotkaniu czuć mocny niedosyt.

- Z pewnością tak, jeśli grasz na takim turnieju i remisujesz 0:0 mając jedenastkę, której nie wykorzystałeś, to zawsze jest niedosyt. Takie rzeczy jednak się zdarzają, to jest wielki turniej, emocje. Nikt do Roberta nie ma żadnych pretensji, w historii futbolu nie tacy wielcy gracze nie trafiali z rzutu karnego - powiedział selekcjoner.