Czesław Michniewicz nie próżnował. Od razu ruszył do Argentyńczyków

Mundial 2022. Michniewicz oglądał Argentynę na żywo

Tymczasem komentujący to spotkanie na antenie TVP Mateusz Borek ujawnił, że selekcjoner Czesław Michniewicz nawet nie zjadł kolacji po spotkaniu Polska - Arabia Saudyjska, tylko od razu udał się na stadion, gdzie grali kolejni rywale "Biało-Czerwonych" - Argentyńczycy. Wszystko po to, by obejrzeć na żywo Lionela Messiego i spółkę.