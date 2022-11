Jak Polska zagra z Meksykiem?

Po sparingu z Chile wciąż jest wiele wątpliwości. Ta największa dotyczy taktyki, na jaką zdecyduje się selekcjoner w starciu z piłkarzami z Ameryki Środkowej. Czy będzie to ustawienie z trójką stoperów, czy może z duetem? - Jak zagramy z Meksykiem to się dopiero okaże, ale jak chcemy zagrać, to już wiemy. Wiemy też w jakim ustawieniu taktycznym będziemy chcieli zagrać - powiedział na początku piątkowej konferencji prasowej Michniewicz.

Michniewicz: Powiedziałem Kuleszy o mojej koncepcji

Szkoleniowiec odniósł się także do słów prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, który w czwartek przyznał, że zna jedenastkę, jaką 22 listopada ma desygnować do gry selekcjoner.

- Co do rozmowy z panem prezesem, to faktycznie, lecieliśmy przez pięć godzin i dłużej porozmawialiśmy. Powiedziałem prezesowi różne rzeczy, o koncepcji, o składzie w jakim chcielibyśmy zagrać, ale to jeszcze nie jest ostateczna decyzja. Każdy dzień przynosi nowe informacje - przyznał Michniewicz.