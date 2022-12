Czarny koń MŚ w Katarze nie zwalnia tempa! Oto tajemnica potęgi Maroka

To nawet zabawne, bo gdy spojrzysz na Francuzów, tam grają niemal sami Afrykanie! Niektórzy spośród nich się urodzili nawet w Afryce, mają tam korzenie. To powoduje nasz półfinał z Francją bardzo wyjątkowym. Zmierzy się ze sobą mieszanka ludzi urodzonych w Europie z tymi, których korzenie sięgają Afryki. Będzie bardzo ciężko pokonać Francję, ale szczerze? Mam nadzieję, że wysyłamy duży przekaz na cały świat: "Nie ma znaczenia, skąd pochodzisz, liczy się tylko twoje doświadczenie, pasja, serce do pracy i to tyle!

~ podkreśla Mehdi - kibic z Maroka.