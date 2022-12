Cristriano Ronaldo, to obok Leo Messiego, największa gwiazda mundialu. W Katarze kibice traktują go jak największego boga. 90 procent kibiców na Lusail przyszło tylko dla niego. Każdy w koszulce Portugalii, z numerem 7. Marka Ronaldo wykracza poza podziały religijne i kulturowe, sięga daleko poza granice UE.

Saudyjczycy z Al-Nassr kuszą go kontaktem 200 mln dolarów rocznie, ale on podczas MŚ nie chce słyszeć o żadnych negocjacjach. Poza tym, ma większe ambicje niż liga Arabii Saudyjskiej. Jeszcze nie pora na dorabianie do emerytury, bez względu na renomę i poziom ligi.

Cristiano Ronaldo wśród dziennikarzy, czyli "no selfie"

"No photo, no video, no selfie!" - alarmowały wolontariuszki dziennikarzy, którzy tłumnie ruszyli do barierki, by być blisko niego, rzucić pytanie, na które i tak nie odpowie. Przystanął na trzy sekundy przy jednym Portugalczyku i zniknął.