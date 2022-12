Ronaldo pojawił się na boisku w 52. minucie jednocześnie wyrównując rekord pod względem największej liczby występów w barwach narodowych . Napastnik nie zdołał jednak trafić do siatki, a "Nawigatorzy" nie odwrócili losów spotkania i pożegnali się z turniejem. Maroko stało się oficjalnie pierwszym afrykańskim zespołem, który uzyskał awans do półfinału piłkarskich mistrzostw świata .

Marzenia legły w gruzach

Po zakończonym spotkaniu Ronaldo nie krył rozczarowania, pogrążając się we łzach, które towarzyszyły mu jeszcze w drodze do szatni. Był to dla niego najprawdopodobniej ostatni w karierze mecz na mundialu. Może to oznaczać, że marzenia o sięgnięciu wraz z reprezentacją po puchar świata legły dziś w gruzach.