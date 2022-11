Cristiano Ronaldo bez bramki. Bruno Fernandes zabrał głos

Fernandes w 54. minucie dośrodkował w pole karne, gdzie do główki wyskoczył Cristiano Ronaldo . Piłka wpadła do siatki i mogło się wydawać, że gola strzelił 37-letni napastnik. Powtórki telewizyjne pokazały jednak, że CR7 nie dotknął futbolówki, a więc trafienie należy się jego koledze z drużyny .

Ronaldo cieszył się po tej bramce, jak gdyby to on był jej zdobywcą. Nie ma co się jednak mu dziwić. Gdyby tak się stało, to wyrównałby portugalski rekord na mistrzostwach świata - dziewięciu goli strzelonych na mundialu, należący do zmarłego już legendarnego Eusebio. Tak, w statystykach wciąż ma tylko osiem.