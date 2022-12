Confetti, tańce i okrzyki. Tak Anglicy świętowali awans do ćwierćfinału

Reprezentanci Anglii jedynie raz sięgnęli po trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej. Było to aż 56 lat temu, w 1966 roku. Kibice angielskiego futbolu mają nadzieję, że podczas tegorocznej imprezy ekipa Garetha Southgate’a dojdzie do finału i po raz drugi w historii otrzyma tytuł mistrza świata. Zanim to się stanie, Anglicy muszą przebrnąć przez fazę pucharową mundialu.