Co za wiadomość dla Marciniaka! Nagły ruch tuż przed finałem

Mecz rozpocznie się w niedzielę o godzinie 16.00 czasu polskiego. Nominacja Szymona Marciniaka to historyczne wyróżnienie w dziejach polskiego futbolu. Jak to jednak często bywa w takich przypadkach, decyzja FIFA nie wszystkim przypadła do gustu .

MŚ Katar 2022: Argentyna - Francja. Szymon Marciniak będzie mógł liczyć na wsparcie swojej żony

Co ciekawe, w trakcie finału Szymon Marciniak będzie mógł liczyć na wsparcie żony , która po ogłoszeniu składu sędziowskiego na finał szybko zarezerwowała lot do Kataru.

- W czwartek był plan szybkiego lotu do Kataru. Niektórym z naszych członków rodziny to się uda. Na pewno wspólnie zasiądziemy przy stole i będziemy trzymać kciuki za Szymona. Jego żona poleci do Kataru i obejrzy mecz z perspektywy trybun. My z dzieciakami, narzeczoną i rodzicami będziemy śledzić mecz w domu - przyznał w rozmowie z TVP Sport brat Szymona Marciniaka - Tomasz, który także jest arbitrem.