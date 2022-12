Co za "wejście smoka"! W 44 sekundy napisał historię. Niebywały wyczyn

Piłkarz Eintrachtu Frankfurt zapisał się więc na kartach kronik piłkarskich . 24-latek wszedł do gry w 79. minucie, zastępując Ousmane'a Dembele , a chwilę później pokazał, że ma wyjątkowego nosa do zdobywania bramek.

MŚ Katar 2022: Francja - Maroko. Randal Kolo Muani z wyjątkowym osiągnięciem