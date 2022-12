Co za słowa ambasadora Ukrainy przed meczem Polaków! "Niech tak się stanie"

Ambasador Wasyl Zwarycz , bo to o nim będzie tu mowa, tym razem skorzystał z okazji, jaką jest mundialowy mecz Francja - Polska, by napisać kilka naprawdę ciepłych i miłych słów pod adresem naszej reprezentacji. 45-latek nie pozostawił wątpliwości, za kogo będą dziś ściskać kciuki jego krajanie.

Mundial w Katarze. Ambasador Ukrainy: Wszyscy jesteśmy za Polakami

"Dziś my, wszyscy Ukraińcy w Polsce, trzymamy kciuki za biało-czerwonych" - stwierdził m.in. Zwarycz w swoim wpisie na Twitterze. "Wspieramy Was! Walczycie dzielnie i zwyciężycie! Wierzę w to i niech tak się stanie!" - dodał dyplomata, który jednocześnie zamieścił na platformie społecznościowej zdjęcie polskiej kadry.