Co za pech Brazylii! Koniec mundialu dla gwiazd

- To dla nas sygnał ostrzegawczy. Na mundialu nie ma słabych przeciwników. To dla nas lekcja, by pozostawać skoncentrowanymi przez całe spotkanie. Jeden detal może zadecydować o wyniku. Kończymy dzień z przekonaniem, że ten piękny wieczór dla mniej grających zawodników prześlizgnął nam się przez ręce - powiedział Dani Alves. Tite wystawił rezerwowy skład, w którym znaleźli się Ederson, Antony, Rodrygo, Gabriel Martinelli, Fabinho czy Gleison Bremer.